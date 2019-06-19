Фото: Архив Amic/ru, правительство Алтайского края

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" стартует 19 июня в Алтайском крае на территории Сибирского агропарка (37-й километр Павловского тракта). Заявки на участие в форуме подали более 270 компаний. Сегодня здесь будет работать большая выставка сельхозтехники, демонстрация мощи которой пройдет на специальном шоу-полигоне. А мы предлагаем вспомнить, как проходил День поля в прошлые годы.

Как все начиналось

Сельскохозяйственная выставка "День алтайского поля" проходит в крае с 2008 года. С 2011 года мероприятие вышло на новый уровень, и стало именоваться "День сибирского поля". Посещаемость агрофорума выросла с 4 до 20 тысяч человек. Площадка его проведения – "Сибирский агропарк" – за последние годы стала одной из крупнейших в России.

Большинство участников – представители сельского хозяйства Алтайского края, которым нужно на других соседей по Сибири посмотреть, да и себя показать.

Первый общесибирский агрофорум посетило более четырех тысяч человек. Участниками выставки стали более 90 компаний. Общее количество экспонируемой техники составило порядка 400 единиц. В целом тогда эксперимент признали удачным.

На второй форум в 2012 году посетителей было в два раза больше. О своем участии заявили более 120 компаний агроснабженческого профиля. На демонстрационных площадках было представлено свыше 400 образцов современной сельскохозяйственной техники. На агрофоруме работала стационарная экспозиция, а также несколько дополнительных площадок. Почетными гостями стали на тот момент полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский и губернатор Алтайского края Александр Карлин.

С каждым годом форум обрастал, как говорится, мышцей и собирал все больше гостей. В 2013 году за два дня работы экспозиционную площадку посетили десять с половиной тысяч сельхозтоваропроизводителей Алтайского края, представителей аграрной отрасли России и зарубежья. Гостями нашего региона стали аграрии 22 субъектов страны, а также Германии, США, Словении, Италии, Франции, Белоруссии, Казахстана, Украины.

В 2015 году главной темой агрофорума стала техническая и технологическая модернизация аграриев. Кроме того, в год 70-летия Великой Победы, в знак уважения и благодарности к ветеранам, на агрофоруме ввели и историческую составляющую – выставку "Хлеб Победы", где был отражен вклад аграрного Алтайского края в обеспечении фронта продовольствием.

Главное поле в стране

В 2016 году Алтайский край стал местом проведения "Всероссийского дня поля", который посетили более 40 тысяч человек. Официальные делегации на агрофорум прибыли из 56 регионов, а гостями мероприятия стали жители 75 субъектов России. Также в число посетителей вошли представители Германии, Белоруссии, Казахстана, Франции, Италии, Испании, Индии, Китая, Монголии, Израиля, Кореи, Чехии, Канады. Тогда на Алтай прибыли губернаторы соседних регионов Сибири, на тот момент полпред Николай Рогожкин и Александр Ткачев с другими представителями сельскохозяйственного лобби. Кстати, Ткачев тогда сообщил журналистам в рамках мероприятия, что у Александра Карлина родился внук и призвал поздравить его с этим событием.

В 2017 году на алтайском "Дне поля" компании презентовали 450 единиц сельхозмашин и оборудования. Общая площадь выставочного и демонстрационного пространства составила более 30 гектаров. Также посетители агрофорума могли ознакомиться с экспериментальными посевами на площадке НИИ сельского хозяйства в поселке Научный городок под Барнаулом. На форуме работали круглые столы и различные конференции, где обсуждали, как улучшить жизнь крестьян. К слову, это первый форум для Виктора Томенко, которого на тот момент только-только назначили руководить регионом.