Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.
Его обвиняют в получении взяток от подчиненного и одного из эксплуатантов воздушных судов за покровительство и попустительство по службе.
По версии правоохранителей, первый заплатил ему 120 тысяч рублей, а второй – 25 тысяч рублей.
Уголовное дело по двум частям статьи 290 УК РФ: "Получение взятки" и "Получение взятки в значительном размере" направлено в Центральный районный суд Новосибирска.
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