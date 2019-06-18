Житель Горного Алтая стал жертвой мошенников и лишился 108 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.
В полицию обратился 36-летний мужчина, который пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.
"Звонивший сообщил о попытках списания денежных средств с банковских карт гражданина. Чтобы предотвратить попытку хищения, "специалист" попросил срочно сообщить ему реквизиты карт, а также трехзначные коды, указанные на их оборотной стороне. Потерпевший, не задумываясь, сообщил необходимые сведения. После чего разговор прервался, а с банковских счетов сельчанина было списано более 108 тысяч рублей. Связаться с лжесотрудником банка заявителю больше не удалось", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
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