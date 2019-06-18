Роскачество совместно с ICRT проанализировало сотни моделей смартфонов, включая новинки конца 2018 – начала 2019 годов и назвало топ-10 смартфонов, сообщает пресс-служба ведомства.
Испытания проходили на одинаковом оборудовании, где гаджеты сравнивали по 10 основным критериям качества и безопасности: камера и видео (25% оценки), дисплей (20%), производительность (15%), музыка (10%), батарея (7,5%), звонки (5%), прочность (5%), удобство использования (5%), навигация (5%), функциональность (2,5%).
В обновленный рейтинг вошли сразу две новинки: Huawei P30 и Huawei P30 Pro.
В результате в первую десятку вошли сразу шесть представителей модельного ряда Samsung Galaxy и по два – Apple iPhone XS и Huawei P30.
При этом первые три строчки заняли модификации Samsung Galaxy S10+, S10 и Note 9. Пятерку замкнули Apple iPhone XS Max и Huawei P30.
Десятку дополнили смартфоны, разместившись в следующем порядке: Samsung Galaxy S10е, Apple iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.
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