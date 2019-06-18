Студенты Алтайского государственного технического университета вошли в сборную России для участия в XXX Всемирной летней Универсиаде. Честь страны на крупнейших молодежных соревнованиях будут отстаивать студент факультета специальных технологий Роман Николадзе и студентка строительно-технологического факультета Марина Черненко.
Студенты заявлены в соревнованиях по кикбоксингу. Совместно с соревнованиями по тхэквондо, карате и дзюдо они пройдут с 30 июля по 4 августа 2019 года в городе Загребе в Хорватии.
Студенты Алтайского "политеха" отправятся сначала на сборы в Москву, а затем и на соревнования в Хорватию.
Добавим, соревнования по 18-ти видам спорта Всемирной летней Универсиады также пройдут в итальянском городе Неаполе в июле этого года.
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