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Какая русская сказка стала прототипом американских блокбастеров: тест на Amic.ru

, ИА "Амител"
Победители получат в подарок замечательные книги от сети магазинов "Читай-город"
Читаем книги / Фото: kudago.com

Читаем книги / Фото: kudago.com

Перечитывать любимые книги – огромное удовольствие. Но не меньшее – пересматривать их удачные экранизации. Порой такой альянс помогает полнее понять произведение или по-другому взглянуть на него, наполняет новыми смыслами. Например, экранизация всем известной русской народной сказки стала прототипом современных голливудских блокбастеров, а Кира Найтли однажды сыграла реинкарнацию самой себя. А что вы знаете о великих фильмах, снятых на основе великих произведений? Пройдите тест и получите приз за правильные ответы от сети магазинов "Читай-город".

Итоги теста мы подведем в понедельник, 24 июня. Победителям, которых выберет наш генератор случайных чисел, достанутся замечательные книги от "Читай-города". Поехали:

 
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Сеть книжных магазинов "Читай-город" предлагает познакомиться с книгами, экранизации которых вышли или еще выйдут в этом году.

Донна Тартт "Щегол", 18+

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, – огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно – подчас совсем не так, как нам того хочется – способно перевернуть всю нашу жизнь.

13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям – от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, – и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

Фильм: "Щегол", премьера – 12 сентября

В ролях: Николь Кидман, Сара Полсон, Энсел Элгорт

 

Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза", 16+

Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне.

Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь.

Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах Ангары.

Телесериал на канале "Россия 1": "Зулейха открывает глаза".

В ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд

 

Брюс Кэмерон "Жизнь и цель собаки", 16+

Брюс Кэмерон написал увлекательную, веселую и трогательную книгу о жизни собаки, а еще – о человеческих взаимоотношениях и неразрывных связях между хозяином и его четвероногим другом, о том, что любовь никогда не умирает, что наши истинные друзья всегда рядом и у всех нас есть свое предназначение.

Главный герой этой книги – собака, которая, всякий раз рождаясь заново, обретает счастье в служении человеку: самоотверженной Сеньоре, одинокому мальчику Итану, потерявшей веру Майе или трогательной Венди. Брюс Кэмерон убеждает нас в том, что собаки способны на такие чувства, которые доступны далеко не каждому человеку.

Чтобы доказать это, иногда собаке приходится побывать в разных шкурах, храбро встречать все невзгоды и, главное, никогда не терять из виду своего хозяина. Даже если их разделяют несколько жизней.

Фильм: "Собачья жизнь 2",

В ролях: Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт

 

Алексей Иванов "Тобол", 16+

В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей Сибири.

Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии.

Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум "Тобол".

Фильм: "Тобол".

В ролях: Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Павел Табаков

 

Рейчел Липпинкотт "В метре друг от друга", 18+

Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не сможешь обнять? Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет помешать.

Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни.

Фильм: "В метре друг от друга"

В ролях: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус

 

Стивен Кинг "Кладбище домашних животных", 16+

Роман, который сам Кинг, считая "слишком страшным", долго не хотел отдавать в печать, но только за первый год было продано 657 000 экземпляров!

Луис Крид и не предполагал, чем обернется для него и его семьи переезд в новый дом. До сих пор он и слыхом не слыхивал о Вендиго – зловещем духе индейских племен. И уж тем более не догадывался, что рядом с этим домом находится кладбище домашних животных. Однако очень скоро ему пришлось пожалеть о своем неведении...

Фильм: "Кладбище домашних животных"

В ролях: Эми Саймец, Джейсон Кларк

 

Абдель Селлу "Ты изменил мою жизнь", 16+

Эта книга – реальная история, которая легла в основу двух популярных экранных версий: французской и американской.

Это рассказ об удивительной дружбе двух людей, пути которых никогда не должны были пересечься – парализованного французского аристократа и безработного алжирского иммигранта. Но они встретились. И навсегда изменили жизнь друг друга.

Фильм: "1+1: Голливудская история"

В ролях: Николь Кидман, Кевин Харт, Брайан Крэнстон

 

Эти и другие книги вы можете приобрести в магазинах "Читай-город" в Барнауле:

пр-т Ленина, д. 47
ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж
пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж
Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж
Павловский тракт, д. 188, ТРЦ "Арена", 1 этаж
пр-т Строителей, д. 117, ТРЦ "Галактика", 3 этаж

www.chitai-gorod.ru
https://www.instagram.com/chitai_gorod/
https://ok.ru/chitaigorod

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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