Алтай – первый: кто победил на спортивном фестивале "Большой Алтай"

Команды Алтайского края, Китая и Казахстана заняли первое, второе, третье места соответственно на четвертом Международном туристско-спортивном фестивале "Большой Алтай. Great Altai. Россия – 2019", который впервые прошел в регионе. С 8 по 16 июня 14 команд из России, Китая, Монголии и Казахстана состязались в 17 видах спора и туризма. Рассказываем, кто из 400 спортсменов увез домой фестивальные награды и насколько непросто было состязаться.

Такая погода

Большая часть соревнований проходила в урочище Щеки на реке Песчаная в Смоленском районе. В живописном месте состоялись открытие и закрытие фестиваля, соревнования по спортивному туризму (водные, велосипедные, горные, комбинированные, авто- и мотодистанции), международные соревнования по рафтингу, соревнования по скалолазанию, перетягиванию каната и национальным видам спорта (борьба куреш, бухаша тартыс, армрестлинг и городошный спорт). Место очень удачное: с одной стороны небольшая, но бурная река, где состязались рафтеры, с другой – горы для соревнований скалолазов. Удобно тем, что палаточный лагерь располагается прямо здесь. И не нужно тратить время на дорогу.

Конечно, погода в таких местах не бывает по заказу: были и дожди, и палящее солнце. Обошлось без срывов, но подстраиваться пришлось. Например, на соревнованиях по парапланеризму поменяли место старта из-за сильного бокового ветра. Сделать все запланированные запуски не удалось – на место пришли большие серые тучи. Во второй соревновательный день с первой попытки на финише приземлился только один спортсмен, опять же из-за сильного ветра.

Но как отмечали сами участники: трудности закаляют. Тем более речь идет не ковровых видах спорта, а о туристических. А туризм, как известно, не для любителей сидеть на мягком диване.

Добавим также, что соревнования по парапланеризму и мотопарапланеризму прошли близ села Солоновка Смоленского района. В Белокурихе состоялся забег на гору Церковка с финишем на территории субкластера "Белокуриха-2" ( скайраннинг). Также в городе-курорте прошли состязания по спортивному ориентированию и финалы по скалолазанию. А в пешеходном туризме и рыболовному спорту выбирали лучших в Алтайском районе.

Победители

Первое место в командном зачете взял Алтайский государственный педагогический университет (Алтайский край, Россия). На втором месте – китайская команда "Красная звезда" (округ Алтай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР). И третье место у Казахстана, команда "Восток" (Восточно-Казахстанская область).

В национальном российском зачете победу одержала команда Алтайского государственного педагогического университета, на втором месте – команда "ЮнТур" (Барнаул), на третьем – команда Алтайского района "Самый Алтайский район".

Кроме того, победителей выбрали и отдельно по каждому виду спорта. Эти результаты будут ниже.

Постараться пришлось всем. В предыдущих материалах мы уже писали об особенности этого фестиваля: принять участие в соревнованиях могли не только профессионалы, но и любители. Первые снова и снова доказывали свое мастерство, вторые учились и даже наступали на пятки.

Все связано

В эти же дни на Алтае проходил Международный управленческий форум "Алтай. Территория развития". Часть спортсменов с "Большого Алтая" приняла участие в праздновании Дня России, проходившем в рамках форума. А затем некоторые участники (площадка "В турпотоке") АТР приехали на "Большой Алтай" на состязания в дисциплине "горный туризм – домбайские связки". И поболели, и пообщались: гостям рассказали о фестивале, показали полевой лагерь и даже провели для них мастер-классы на водной дистанции.

А еще фестиваль, кроме членов правительства Алтайского края, депутатов и спортсменов, посетили депутаты Госдумы, которые в эти дни приехали в регион для участия в выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Имена победителей (по некоторым направлениям)

Скалолазание

Среди мужчин по скорости победили:

Максим Труфанов ("Ак-Тур", Барнаул) Д. Манх-Эрдэнэ ("Ховд-аймак", Монголия) Александр Николайчик (военно-спортивный клуб "Борец", Барнаул)

Среди женщин на скорость:

Наталья Поломошнова ("ЮнТур", Барнаул) Ольга Ламакина ("Самый Алтайский район", Алтайский край) Камила Тлеужанова ("Восток", Казахстан)

Рафтинг

Слалом, мужчины:

"Алтай Рафт" (Республика Алтай) АлтГПУ (Барнаул) и "ЮнТур" (Барнаул)

Водный туризм

Катамаран-2, женщины:

"Буревестник" (Кемеровская область) "Скат" (Алтайский край) АлтГПУ (Барнаул)

Катамаран-2, мужчины:

"Алтай Рафт" (Республика Алтай) "Самый Алтайский район" (Алтайский край) АлтГПУ (Барнаул)

Каяк, мужчины:

Дмитрий Тищенко ("Алтай Рафт", Республика Алтай) Александр Акчин ("Алтай Рафт", Республика Алтай) Кирилл Косогоров ("ЮнТур", Барнаул)

Каяк, женщины:

Виктория Соколова ("Скат", Алтайский край) Анна Кулакова – (АлтГПУ, Барнаул), Анастасия Огнева ("Восток-2", Казахстан)

Катамаран-4, мужчины:

"Алтай Рафт" (Республика Алтай) "Буревестник" (Кемеровская область) АлтГПУ (Барнаул)

Велотуризм

Женщины:

Ксения Рагуцкая ("Скат", Бийск) Кристина Майорова ("Буревестник", Кемеровская область) Наталья Поломошнова ("ЮнТур", Барнаул)

Мужчины:

Владимир Епишкин ("Алтай Рафт", Республика Алтай) Денис Елагин (ВСК "Борец", Алтайский край) Иван Гладышев (АКПЛ, Барнаул)

Спортивный туризм (комбинированная дистанция)

"Красная Звезда" АКПП, Барнаул АлтГПУ, Барнаул

Спортивное ориентирование

Мужчины:

Роман Сотников ("Восток", Казахстан) Ажэаи Мицзамухань ("Могучий ястреб", Китай) Виктор Ломовских ("Самый Алтайский район")

Женщины:

Анастасия Огнева ("Восток-2", Казахстан) Динара Кыргызова ("Алтай Рафт", Республика Алтай) Светлана Шишка (АлтГПУ, Алтайский край)

Рафтинг (длинная гонка)

"Алтай Рафт", Республика Алтай "Самый алтайский район", Алтайский край АлтГПУ, Алтайский край

Городошный спорт

"Могучий ястреб", Китай "Красная звезда", Китай "Ховд Аймак", Монголия

Мотопараплан-паралеты (сверхлегкая авиация)

Виталий Алферов (Барнаул), Виталий Шевченко (Новосибирск), Сергей Михеев (Новосибирск).

Автотуризм (длинная дистанция)

Никитин Евгений, Филатов Станислав. Злобин Максим, Коротаев Александр. Граков Роман, Алексеев Андрей.

Горный туризм, домбайские связки