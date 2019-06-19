Алтай – первый: кто победил на спортивном фестивале "Большой Алтай"

Команды Алтайского края, Китая и Казахстана заняли первое, второе, третье места соответственно на четвертом Международном туристско-спортивном фестивале "Большой Алтай. Great Altai. Россия – 2019", который впервые прошел в регионе. С 8 по 16 июня 14 команд из России, Китая, Монголии и Казахстана состязались в 17 видах спора и туризма. Рассказываем, кто из 400 спортсменов увез домой фестивальные награды и насколько непросто было состязаться.
Такая погода
Большая часть соревнований проходила в урочище Щеки на реке Песчаная в Смоленском районе. В живописном месте состоялись открытие и закрытие фестиваля, соревнования по спортивному туризму (водные, велосипедные, горные, комбинированные, авто- и мотодистанции), международные соревнования по рафтингу, соревнования по скалолазанию, перетягиванию каната и национальным видам спорта (борьба куреш, бухаша тартыс, армрестлинг и городошный спорт). Место очень удачное: с одной стороны небольшая, но бурная река, где состязались рафтеры, с другой – горы для соревнований скалолазов. Удобно тем, что палаточный лагерь располагается прямо здесь. И не нужно тратить время на дорогу.
Конечно, погода в таких местах не бывает по заказу: были и дожди, и палящее солнце. Обошлось без срывов, но подстраиваться пришлось. Например, на соревнованиях по парапланеризму поменяли место старта из-за сильного бокового ветра. Сделать все запланированные запуски не удалось – на место пришли большие серые тучи. Во второй соревновательный день с первой попытки на финише приземлился только один спортсмен, опять же из-за сильного ветра.
Но как отмечали сами участники: трудности закаляют. Тем более речь идет не ковровых видах спорта, а о туристических. А туризм, как известно, не для любителей сидеть на мягком диване.
Добавим также, что соревнования по парапланеризму и мотопарапланеризму прошли близ села Солоновка Смоленского района. В Белокурихе состоялся забег на гору Церковка с финишем на территории субкластера "Белокуриха-2" ( скайраннинг). Также в городе-курорте прошли состязания по спортивному ориентированию и финалы по скалолазанию. А в пешеходном туризме и рыболовному спорту выбирали лучших в Алтайском районе.
Победители
Первое место в командном зачете взял Алтайский государственный педагогический университет (Алтайский край, Россия). На втором месте – китайская команда "Красная звезда" (округ Алтай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР). И третье место у Казахстана, команда "Восток" (Восточно-Казахстанская область).
В национальном российском зачете победу одержала команда Алтайского государственного педагогического университета, на втором месте – команда "ЮнТур" (Барнаул), на третьем – команда Алтайского района "Самый Алтайский район".
Кроме того, победителей выбрали и отдельно по каждому виду спорта. Эти результаты будут ниже.
Постараться пришлось всем. В предыдущих материалах мы уже писали об особенности этого фестиваля: принять участие в соревнованиях могли не только профессионалы, но и любители. Первые снова и снова доказывали свое мастерство, вторые учились и даже наступали на пятки.
Все связано
В эти же дни на Алтае проходил Международный управленческий форум "Алтай. Территория развития". Часть спортсменов с "Большого Алтая" приняла участие в праздновании Дня России, проходившем в рамках форума. А затем некоторые участники (площадка "В турпотоке") АТР приехали на "Большой Алтай" на состязания в дисциплине "горный туризм – домбайские связки". И поболели, и пообщались: гостям рассказали о фестивале, показали полевой лагерь и даже провели для них мастер-классы на водной дистанции.
А еще фестиваль, кроме членов правительства Алтайского края, депутатов и спортсменов, посетили депутаты Госдумы, которые в эти дни приехали в регион для участия в выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике.
Имена победителей (по некоторым направлениям)
Скалолазание
Среди мужчин по скорости победили:
- Максим Труфанов ("Ак-Тур", Барнаул)
- Д. Манх-Эрдэнэ ("Ховд-аймак", Монголия)
- Александр Николайчик (военно-спортивный клуб "Борец", Барнаул)
Среди женщин на скорость:
- Наталья Поломошнова ("ЮнТур", Барнаул)
- Ольга Ламакина ("Самый Алтайский район", Алтайский край)
- Камила Тлеужанова ("Восток", Казахстан)
Рафтинг
Слалом, мужчины:
- "Алтай Рафт" (Республика Алтай)
- АлтГПУ (Барнаул) и "ЮнТур" (Барнаул)
Водный туризм
Катамаран-2, женщины:
- "Буревестник" (Кемеровская область)
- "Скат" (Алтайский край)
- АлтГПУ (Барнаул)
Катамаран-2, мужчины:
- "Алтай Рафт" (Республика Алтай)
- "Самый Алтайский район" (Алтайский край)
- АлтГПУ (Барнаул)
Каяк, мужчины:
- Дмитрий Тищенко ("Алтай Рафт", Республика Алтай)
- Александр Акчин ("Алтай Рафт", Республика Алтай)
- Кирилл Косогоров ("ЮнТур", Барнаул)
Каяк, женщины:
- Виктория Соколова ("Скат", Алтайский край)
- Анна Кулакова – (АлтГПУ, Барнаул), Анастасия Огнева ("Восток-2", Казахстан)
Катамаран-4, мужчины:
- "Алтай Рафт" (Республика Алтай)
- "Буревестник" (Кемеровская область)
- АлтГПУ (Барнаул)
Велотуризм
Женщины:
- Ксения Рагуцкая ("Скат", Бийск)
- Кристина Майорова ("Буревестник", Кемеровская область)
- Наталья Поломошнова ("ЮнТур", Барнаул)
Мужчины:
- Владимир Епишкин ("Алтай Рафт", Республика Алтай)
- Денис Елагин (ВСК "Борец", Алтайский край)
- Иван Гладышев (АКПЛ, Барнаул)
Спортивный туризм (комбинированная дистанция)
- "Красная Звезда"
- АКПП, Барнаул
- АлтГПУ, Барнаул
Спортивное ориентирование
Мужчины:
- Роман Сотников ("Восток", Казахстан)
- Ажэаи Мицзамухань ("Могучий ястреб", Китай)
- Виктор Ломовских ("Самый Алтайский район")
Женщины:
- Анастасия Огнева ("Восток-2", Казахстан)
- Динара Кыргызова ("Алтай Рафт", Республика Алтай)
- Светлана Шишка (АлтГПУ, Алтайский край)
Рафтинг (длинная гонка)
- "Алтай Рафт", Республика Алтай
- "Самый алтайский район", Алтайский край
- АлтГПУ, Алтайский край
Городошный спорт
- "Могучий ястреб", Китай
- "Красная звезда", Китай
- "Ховд Аймак", Монголия
Мотопараплан-паралеты (сверхлегкая авиация)
- Виталий Алферов (Барнаул),
- Виталий Шевченко (Новосибирск),
- Сергей Михеев (Новосибирск).
Автотуризм (длинная дистанция)
- Никитин Евгений, Филатов Станислав.
- Злобин Максим, Коротаев Александр.
- Граков Роман, Алексеев Андрей.
Горный туризм, домбайские связки
- Лайлов Александр, Ламакина Ольга ("Самый Алтайский район", Алтайский край)
- Титков Константин, Колесов Тимофей (АлтГПУ, Алтайский край)
- Малашин Михаил, Поломошнова Наталья ("ЮнТур", Алтайский край)
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