Подробности наезда автомобиля Toyota Mark II на двух девушек в Барнауле сообщили в городской ГИБДД.
По информации полиции, авария случилась в 14:00 на улице Юрина, в районе дома № 168.
"Водитель – мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, двигался по улице Юрина со стороны улицы Северо-Западной в сторону улицы Малахова, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на двух пешеходов – девушек 1998 и 2001 года рождения, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", – уточняют в Госавтоинспекции.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь в краевой клинической поликлинике скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Ноги водителю оторвать и пусть на коляске дальше катается. Достали эти заднеприводные любители Марк 2
18.06.2019 16:42
Аркадий
Как будто на других марках автомобилей больше адекватных ездит.
Жаль не БМВ а то бы сразу бмв головного мозга....скрепы
18.06.2019 16:55
- гость -
даже не представляю, что бы было, если бы лада Калина была! Ууу....
16:42, "заднеприводные" - лучше и не скажешь...