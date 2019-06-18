Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о резком ухудшении погодных условий к вечеру 18 июня.
В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"В Алтайском крае в предгорных районах в ближайшие 2 часа 18 июня и ночью 19 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, при грозах местами усиление ветра до 17-22 метров в секунду", – говорится в сообщении Гидрометцентра.
Ночные температуры в крае составят +10...+15 градусов, в северо-западных районах будет до +5 градусов. Днем 19 июня в крае будет +20...+25 градусов.
В Барнауле ночью будет +9...+11 градусов, днем в среду в краевой столице температуры воздуха составят +22...+24 градуса.
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