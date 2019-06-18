Роскомнадзор подготовил правила изоляции российского сегмента интернета. Они обнародованы на портале проектов правовых актов.
Их суть заключается в запрете маршрутизации сообщений электросвязи через сети связи, расположенные за пределами России.
Исключение составляет Калининградская область, которой для связи с другими регионами РФ такие сети необходимы.
Кроме того, запрет не распространяется на посольства, консульства и представительства страны за рубежом.
Комментарии
А как общаться с родственниками за границей?
Тогда и Ютуб отключат. Зачем такой интернет нужен? Будем приемник слушать на КВ.