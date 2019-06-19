Фото: avito.ru
Коттедж площадью 620 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 22 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что поселок окружен лесом, охраняется, улицы благоустроены.
"Перекрытие между этажами – железобетонные плиты, между вторым и крышей – дерево. Шпонированные окна, порталы и шикарный витраж фирмы "Фогель". Залит переливной бассейн 4х7, коммуникации от бассейна выведены в технический этаж (подвальное помещение 40 кв.м). Обустроена большая мансарда с выходом во двор. В дом заведен водопровод, электричество, центральная канализация", – уточняет продавец.
Планировка дома выглядит следующим образом: спальни со своими санузлами, гостевые комнаты, SPA-зона, винный погреб, гараж на два автомобиля.
Коттедж расположен на участке 30 соток, прилегающем к лесу.
Комментарии
Хахаха.. Лютый недострой да ещё и из пенки - тут 5ка то многа, какие нафиг 22?!