На протяжении двух дней любители и профессионалы даунхилла демонстрировали свои навыки в рамках фестиваля Манжерок-N-RollBikeFest, сообщают "Новости Горного Алтая".
В "Манжерок Байк-парке" собралось свыше 50 участников со всей Сибири. При этом, в зависимости от опыта, им предлагалось посоревноваться на той или иной трассе.
Так, наибольшую сложность представляла каменистая красная трасса Rock, немного легче – Roll. Трассы Downhill покорялись как любителями, так и профессионалами. На ней состоялись соревнования. В частности, сильнейших определили в категориях mtbdrag-racing, whipcontest и speed shore.
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