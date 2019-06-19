Снижение ставок по ипотеке и изменения законодательства в сфере долевого строительства подталкивают барнаульцев к покупке жилья. Эксперты утверждают, что новые квартиры в краевой столице "разлетаются как горячие пирожки", а многие горожане даже обращаются к риелторам, чтобы не пропустить старт продаж на новых объектах и успеть купить то, что хочется, а не то, что осталось.

О том, что происходит на рынке недвижимости Барнаула и как это отражается на покупательском спросе и ценах, – в материале Amic.ru.

Много новых проектов

Меньше, чем через месяц вступит в силу федеральный закон № 175-ФЗ, который закроет для застройщиков прямой доступ к деньгам дольщиков. Отныне эти средства будут храниться на специальных эскроу-счетах до того момента, пока дом не будет сдан. Застройщику же предложат возводить объекты за собственные или кредитные средства, получить которые будет не так просто. Банки будут серьезно оценивать каждый проект, прежде чем выдать деньги на строительство.

В ожидании перехода на так называемое проектное финансирование алтайские застройщики активно получали разрешения на новое строительство, поэтому к середине 2019 года на рынке Барнаула стартовало много новых проектов, которые пока находятся на нулевом цикле. А это сказывается на официальной статистике продаж. Напомним, ранее алтайские СМИ со ссылкой на главу алтайского Минстроя Ивана Гилева сообщали, что предложение на рынке жилья существенно опережает спрос, поэтому многие квартиры остаются нераспроданными.

"Так как в прошлом году было получено много разрешений на строительство, в этом году появилось много квартир, готовых к продаже, но еще не проданных. Это нормально, ведь они еще строятся, большая часть на нулевом цикле, либо дома только из-за забора показываются", – считает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин.

С ним согласна председатель комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина. По ее словам, большинство застройщиков начинает продавать квартиры на этапе, когда дом готов на 20-30%.

Успеть до 1 июля

В целом же спрос на жилье в Барнауле сейчас достаточно высок. Эксперты объясняют это снижением ипотечных ставок и желанием купить "долевку" по старым правилам.

"В январе – феврале был всплеск продаж, затем был спад, потому что люди плохо понимали, что такое эскроу-счета. В марте – апреле тоже было некое снижение. Сейчас, я уверена, что мы находимся на определенном пике спроса, потому что люди поняли, что важно именно сейчас приобрести жилье по договорам долевого участия. Потом застройщики будут ждать оформления документов и продаж не будет. Вероятно, это продлится в течение месяца", – говорит Марина Ракина.

По мнению Дмитрия Дворядкина, весной 2019 года на рынок недвижимости негативно повлияли растущие ставки по ипотеке, но сейчас ситуация улучшается и многие, кто отложил покупку квартиры до лучших времен, совершают сделки. "Сейчас ставки снижаются, они снова менее 10%, а это уже не двузначное число. Кроме того, на прошлой неделе Центробанк снова понизил ключевую ставку, это сигнал, что ставки по ипотеке будет снижаться и дальше. А раз ипотека снижается, значит, растет спрос, – говорит эксперт. – В июне мы видим весь отложенный спрос, который был в начале года. Он переместился на конец второго квартала".

"Охота" за новостройками

Ситуации, когда дом сдан в эксплуатацию, а квартиры в нем не распроданы, – для Барнаула большая редкость. В популярных жилых комплексах, которые возводят проверенные застройщики, уже за год до завершения строительства почти не остается свободных квартир, и выбрать подходящий вариант достаточно сложно, приходится покупать то, что есть. По словам Дмитрия Дворядкина, у риелторов есть целый пул клиентов, которые ждут начала строительства нового дома, чтобы первыми купить там квартиры. Самыми ожидаемыми локациями, по словам эксперта, сейчас являются новые кварталы вдоль Павловского тракта возле гипермаркета "Лента" и ТЦ "Арена". "Очень ждут новый проект от "Союза", проект в районе автобарахолки возле METRO от "Селфа". Это перспективный район на Павловском тракте, который очень интересен", – говорит Дмитрий Дворядкин.

В центре же спрос пока удовлетворен: здесь возводят огромные ЖК "Солар" ("Строительная Перспектива"), "Димитровские горки" ("Жилищная инициатива"), "Большая медведица" ("Адалин-Строй") и др.

"Район новостроек пользуется самым высоким спросом, потому что там приятная цена и квартальная застройка, – считает Марина Ракина. – Центр популярен чуть меньше, потому что цена там более высокая и либо точечная застройка, либо небольшие кварталы".

По ее словам, жилье в центре чаще выбирают люди, которые переезжают в Барнаул из других городов и районов, а также те, кто устал ездить на работу через весь город. Крайне редко кто-то переезжает из центра в район новостроек, в основном бывает наоборот.

Интерес ко всем районам

По мнению Дмитрия Дворядкина, в последнее время в Барнауле растет интерес не только к новостройкам в центре и в Индустриальном районе города. Очень успешны проекты в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах.

"Ленинский район – очень перспективный. Он хорошо обеспечен необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами, поликлиниками, общественным транспортом. Хотелось бы, чтобы застройка шла в том направлении, – сказал он. – Хотелось бы видеть новое жилье на Потоке, где много ветхих двухэтажных домов. Проекты, которые уже были реализованы в этих районах, пользуются большим спросом: это ЖК "Космонавты" ("ВОТЭТОДОМ"), ЖК "Маяк" ("Жилищная инициатива"). Там есть все, а в районе новостроек проблемы с инфраструктурой. Каждый новый дом – это дополнительная нагрузка на школы, поликлиники, детские сады. Конечно, надо отдать должное городу. Он быстро осваивает, строит дороги, школы. Это не может не радовать. Но все равно люди должны там год-два-три прожить, прежде, чем у них вся эта инфраструктура появится. А новостройки Ленинского или Октябрьского районов пользуются спросом, потому что дом вырастает там, где уже все есть".