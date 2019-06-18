Китайский производитель Xiaomi анонсировал поставки телевизоров собственного производства на российский рынок, сообщает "Лента.ру". Продажи стартуют 25 июня.
Xiaomi Mi TV 4A (диагональ 32 дюйма, IPS-матрица с разрешением 1366 на 768 точек) можно будет приобрести за 12 тысяч рублей, а Xiaomi Mi TV 4S – за 23 тысячи (43 дюйма, 4K с поддержкой HDR) и 24 тысячи рублей (55 дюймов, 4K с поддержкой HDR).
Все три модели поддерживают DTS-HD и Dolby Audio. Они оснащены операционной системой PatchWall с предустановленными сервисами и российскими онлайн-кинотеатрами. Xiaomi обещает клиентам доступ к медиатеке с 700 тысячами часов контента.
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