Экс-глава Республики Алтай Александр Бердников, ушедший в отставку 20 марта, устроился на работу в госхолдинг "Росгеалогия", сообщает РБК.
Издание уточняет, что предложение перейти на работу в геологический холдинг поступило бывшему первому лицу республики, когда Владимир Путин встречался с губернаторами-отставниками. Беседа с главой государства у них состоялась 23 мая.
Бердникова приняли на должность советника гендиректора по взаимодействию с регионами.
Незадолго до этого в "Росгеалогии" сменилось руководства. В связи со скандальным видео уволили замдиректора Руслана Горринга, а затем еще и возбудили против него уголовное дело. Через непродолжительное время после скандала ушел в отставку и гендиректор Роман Панов.
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