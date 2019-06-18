Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как пройдет прямая линия 20 июня и как к ней будет готовиться сам Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Формат мероприятия останется неизменным. Глава государства даст ответы как на заблаговременно отправленные вопросы, так и на те, которые прозвучат в прямом эфире.
При этом он постарается охватить как можно больше вопросов и дать на них развернутые ответы. Если возникнет необходимость, то прямо в эфире он будет связываться с тем или иным министром, которые будут готовы к видеозвонку президента.
По словам Пескова, Путин тщательно готовится к мероприятию. На подготовку он отвел два дня – вторник и среду, правда, не полностью – на эти дни намечены несколько рабочих встреч.
"Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, по необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив обращений граждан", — перечислил способы подготовки пресс-секретарь президента.
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