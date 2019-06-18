Председатель Крайизберкома Ирина Акимова рассказала о проведении Единого дня голосования в Алтайском крае, который назначен на 8 сентября, сообщает "Алтайская правда".
В общей сложности, избератели выберут 229 депутатов, в том числе одного – в АКЗС. Последнее вакантное место станет самой крупной избирательной кампании текущей осени – в выборах по одномандатному округу № 2 примут участие жители Ключевского, Кулундинского, Михайловского и Табунского районов.
Пять парламентских партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко" – могут предложить своего кандидата.
Остальным придется собирать подписи. Согласно решению крайизбиркома, их должно быть не меньше 1707 штук. Документы для регистрации кандидаты могут подать до 27 июля.
По последним данным, три партии назвали своих претендентов. Это директор ООО ЧОО "Белый лебедь", председателем совета ключевского отделения "Справедливой России" Наталья Лебедева, секретарь Михайловского районного комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Михайловском районном Совете депутатов Флюр Хакимов, директор профессионального лицея Ключевского района, депутат Ключевского районного совета депутатов Владимир Репкин от "Единой России".
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