Александр Казаков ("Единая Россия") и Владимир Карпов (КПРФ) получили удостоверения и значки депутатов Госсбрания Республике Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая".
Они вошли в состав республиканского парламента по спискам "Единой России" и КПРФ, соответственно, заняв места Аржана Иташева и Вечеслава Кыдатова, полномочия которых были прекращены.
Довыборов не назначено потому, что Иташев и Кыдатов избирались не по одномандатным округам, а по партийным спискам.
Первыми, из не прошедших в Госсобрание по спискам были как раз Казаков и Кыдатов и поэтому именно они и заняли освободившиеся места.
Правда, быть в парламенте этого созыва им осталось недолго. Уже 8 сентября 2019 года состоятся выборы в Эл Курултай, в ходе которых новоявленным депутатам вновь нужно будет пройти отбор.
Комментарии