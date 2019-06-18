Трагедия произошла в Мотаро (Барселона), после того как россиянка уехала в Россию, оставив двоих несовершеннолетних детей на несколько дней без присмотра.
Когда женщине не удалось связаться с детьми, она попросила соседей проверить, все ли у них в порядке.
Испанка обнаружила в доме труп 13-летней девочки с признаками насильственной смерти. Ее брат бесследно исчез.
В связи с этим 16-летнего подростка объявили в розыск.
"Розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность", — цитирует сообщение суда РИА Новости.
Комментарии