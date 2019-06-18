Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА Новости.
Он также признал, что дело журналиста Голунова, которого ошибочно обвинили в наркоторговле, дало импульс к обсуждению смягчения санкций статьи 228 Уголовного Кодекса РФ.
"Сегодня действительно был повод по определённой ревизии 228 статьи в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно, — заявил Горовой. — Те кто говорят, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жёсткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали".
Ранее журналиста задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики в крупном размере. При личном досмотре и обыске в доме у него изъяли 9 граммов наркотических веществ.
Сам представитель СМИ настаивал, что кокаин и мефедрон ему подбросили, а он никогда не употреблял и не держал в руках этих порошков.
Экспертиза подтвердила его слова – образцов его ДНК не найдено ни на одной из улик, зато есть следы других людей.
Множество публичных личностей встали на защиту Голунова. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала действия полицейских "головотяпством".
В дальнейшем с журналиста сняли все обвинения, после чего Путин отправил в отставку двоих генералов из руководящего состава московской полиции.
Комментарии