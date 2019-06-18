По итогам первых четырех месяцев 2019 года сводный индекс промышленного производства Алтайского края вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает региональное минэкономразвития, обрабатывающее производство увеличилось на 0,7% (106,5 млрд рублей), а добывающее – на 77,6% (1,6 млрд рублей).
Наиболее существенный рост выпуска продукции отмечается в металлургии. Объемы выросли больше, чем на треть (36,6%).
Также существенно повысились показатели (на 25,4%) в производстве автотранспортных средств, а также готовых металлических изделий (на 21,2%).
В пищевой и перерабатывающей промышленности наибольший прорыв зафиксирован в выпуске мясных консервов. Он увеличился в 2,6 раза.
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