Новосибирская художница Ирина Позднякова совместно с братом краеведом Андреем Поздняковым реализовали идею нарисовать и охарактеризовать, как выглядят типичные представители различных городов Сибири.
Барнаулец представлен в шапке-ушанке и пальто. Помимо непосредственного портрета представлено несколько утверждений, которые, по представлению творческого тандема, должны характеризовать типичных жителей.
"Зарабатывает прилично (тысяч 20), а потому может возить в Новосибирск дочери-студентке не только картошку и овощи, но и деньги", — гласит одна из надписей.
Комментарии
А это точно сибирская художница? Чистая москвичка, аднака. Я в деревнях такие типажи в конце семидесятых - середине восьмидесятых видел. Где она в городе таких видела? А ныне так только старики выглядят, которые старое донашивают