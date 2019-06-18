Прокуратура Горно-Алтайска спасла жизнь малолетнего горожанина, родители которого запретили медикам проводить процедуру переливания крови, сообщает пресс-служба ведомства.
По закону, без специального разрешения медики не вправе проводить такого рода вмешательство, если родители против.
Консилиум врачей определил, что маленькому горожанину грозит смерть, если донорский компонент крови – плазму – не перелить в скорейшем времени.
Для защиты прав малолетнего пациента городской прокурор направил в суд исковое требование о разрешении экстренного медицинского вмешательства вопреки воли родительницы.
Суд удовлетворил требование, и сразу же медицинские работники приступили к выполнению процедуры.
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