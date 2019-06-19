Аналитическое агентство "Автостат" оценило продажи автомобилей в Евросоюзе за май 2019 года.
Наибольшим спросом пользуется Volkswagen. В текущем месяце их приобрели 159 тысяч штук (на 8,6% меньше, чем в мае 2018-го).
Вторую строчку занимает Renault. Практически 99 тысяч (-10%) автомобилей этой марки в мае обрели своих владельцев.
Замыкает тройку Peugeot, которого выбрали почти 89 тысяч человек (+1,7%).
Пятерку замкнули Ford (84,5 тыс. шт.; -4,5%) и Opel/Vauxhall (82,5 тыс. шт.; +1%).
В целом за май 2019 года в странах ЕС продано 1,443 млн машин. Это столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Впервые за 8 месяцев европейский рынок прекратил падение, отмечают аналитики.
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