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Биологи: люди "виноваты" в грустных глазах у собак

, ИА "Амител"
У четвероногих друзей человека развились мышцы бровей, что помогает им мимикой привлекать людей
Британские биологи выяснили, как у собак появились 'щенячьи' глаза / Фото: pixabay.com

Британские биологи выяснили, как у собак появились "щенячьи" глаза / Фото: pixabay.com

Британские биологи выяснили, как у собак появились "щенячьи" глаза – большие как у детей, и в то же время грустные, сообщает N+1.

Сделать выводы о происхождении такого взгляда помогли сразу несколько исследований, сопоставив результаты которых, специалисты смогли сделать интересные выводы.

Сначала было установлено, что людям нравится, когда собаки делают такой взгляд. Им хочется проявить заботу о питомце.

Даже совершенно чужие люди быстрее забирали из приютов собак, которые чаще используют движения бровями, визуально "увеличивающие" глаза.

Затем они сравнили мышцы, отвечающие за движения бровями у собак и их ближайших родичей – волков.

Выяснилось, что у собак намного более развиты мышцы, которые поднимают внутреннюю часть брови и внешние углы глаз к ушам.

Затем это проверили при взаимодействии с человеком. Запись взглядов собак и волков на людей подтвердила, что собаки действительно начинают чаще делать "щенячьи" глаза, чтобы побудить человека к желательным для них действиям.

В результате биологи пришли к выводу, что в процессе одомашнивания собак лучше выживали собаки, чаще сдвигающие брови кверху, так как это быстрее приводило к покровительству и симпатии со стороны людей.

"Возможно, это дало собакам, которые интенсивнее двигали бровями, преимущество при отборе по сравнению с другими животными, и закрепило „щенячьи“ глаза у будущих поколений", — предполагает Джулиана Камински из Портсмутского университета.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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