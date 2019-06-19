Британские биологи выяснили, как у собак появились "щенячьи" глаза – большие как у детей, и в то же время грустные, сообщает N+1.
Сделать выводы о происхождении такого взгляда помогли сразу несколько исследований, сопоставив результаты которых, специалисты смогли сделать интересные выводы.
Сначала было установлено, что людям нравится, когда собаки делают такой взгляд. Им хочется проявить заботу о питомце.
Даже совершенно чужие люди быстрее забирали из приютов собак, которые чаще используют движения бровями, визуально "увеличивающие" глаза.
Затем они сравнили мышцы, отвечающие за движения бровями у собак и их ближайших родичей – волков.
Выяснилось, что у собак намного более развиты мышцы, которые поднимают внутреннюю часть брови и внешние углы глаз к ушам.
Затем это проверили при взаимодействии с человеком. Запись взглядов собак и волков на людей подтвердила, что собаки действительно начинают чаще делать "щенячьи" глаза, чтобы побудить человека к желательным для них действиям.
В результате биологи пришли к выводу, что в процессе одомашнивания собак лучше выживали собаки, чаще сдвигающие брови кверху, так как это быстрее приводило к покровительству и симпатии со стороны людей.
"Возможно, это дало собакам, которые интенсивнее двигали бровями, преимущество при отборе по сравнению с другими животными, и закрепило „щенячьи“ глаза у будущих поколений", — предполагает Джулиана Камински из Портсмутского университета.
Комментарии