Facebook анонсировал создание собственной криптовалюты – Libra, сообщает РБК.
Ее планируется использовать для оплаты покупок через мессенджеры Facebook и WhatsAp, а также переводов другим пользователям.
Разработкой займется дочернее предприятие компании – Calibra. К первому полугодию компания пообещала подготовить цифровой кошелек для Libra.
В качестве аргументации для ее внедрения приводятся сразу несколько фактов. Во-первых, свободная ниша из 1,7 млрд взрослых людей, у которых нет доступа к финансовой системе, при том, что 1,5 млрд из них как минимум имеет мобильный телефон либо доступ в интернет.
В качестве второго аргумента приводится число $25 млрд. Именно столько, по подсчетам экспертов, теряют мигранты из-за комиссий при переводе средств на родину. Новая криптовалюта исправит ситуацию, заверяют в Facebook.
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