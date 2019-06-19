Рок-исполнительница Юлия Чичерина в своем Instagram заявила, что на нее началась травля после того, как она выпустила песню "Его оплот", посвященная памяти главы ДНР Александра Захарченко.
"Заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по-европейски", — перечисляет певица.
По ее словам, на этом проблемы от недоброжелателей не закончились – кто-то пожаловался на нее в полицию, усмотрев в ее творчестве экстремизм.
"Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют — террористка ли я или экстремистка?", — жалуется Чичерина.
Она, в свою очередь, называет написавших на нее заявление людей "стукачами", которые, по ее словам, ничем не лучше тех, кто "стучал и сажал людей в Гулаги" при Сталине.
"Со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить", — предлагает певица.
Чичерина неоднократно с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами, а также участвовала в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году.
В феврале 2017 года она выпустила клип на песню "Рвать", который был посвящен героям Донбасса. В том же году она получила паспорт гражданки ЛНР.
Минкультуры Украины внесло певицу в "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу нацбезопасности" страны.
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