Хлопок газовоздушной смеси произошел в Бийске вечером во вторник, 18 июня, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Взрыв сотряс частный жилой дом, расположенный в переулке Спартака. В этот момент в доме находилась хозяйка. Ее госпитализировали в городскую больницу.
На место происшествия прибыли 18 сотрудников оперативных ведомств, в том числе семеро – из МЧС. Они обследовали строение.
Возгорания после хлопка не произошло. Несущие конструкции дома не повреждены.
Предварительно установлено, что причиной утечки бытового газа из баллона стала неправильная установка редуктора на газовом баллоне.
– газовый баллон храните в проветриваемом помещении и исключительно в вертикальном положении;
– защитите баллон и газовую трубку от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
– не допускайте детей к газовым приборам;
– не оставляйте их без присмотра, когда газ включен;
– не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;
– поручите установку, наладку, проверку и ремонт оборудования специалистам;
– сначала зажгите спичку, и только портом открывайте подачу газа.
При появлении запаха газа в помещении необходимо перекрыть сразу же кран подачи газа, открыть окна и двери для проветривания помещения, вызвать работников газовой службы, предупредить соседей и покинуть помещение.
При этом ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь, не включать свет и электроприборы.
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