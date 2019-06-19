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Женщина пострадала при взрыве газа в Бийске

, ИА "Амител"
Хлопок газовоздушной смеси произошел вечером 18 июня
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Хлопок газовоздушной смеси произошел в Бийске вечером во вторник, 18 июня, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Взрыв сотряс частный жилой дом, расположенный в переулке Спартака. В этот момент в доме находилась хозяйка. Ее госпитализировали в городскую больницу.

На место происшествия прибыли 18 сотрудников оперативных ведомств, в том числе семеро – из МЧС. Они обследовали строение.

Возгорания после хлопка не произошло. Несущие конструкции дома не повреждены.

Предварительно установлено, что причиной утечки бытового газа из баллона стала неправильная установка редуктора на газовом баллоне.

Сотрудники ГУ МЧС России напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил при использовании газового оборудования:

– газовый баллон храните в проветриваемом помещении и исключительно в вертикальном положении;
– защитите баллон и газовую трубку от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
– не допускайте детей к газовым приборам;
– не оставляйте их без присмотра, когда газ включен;
– не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;
– поручите установку, наладку, проверку и ремонт оборудования специалистам;
– сначала зажгите спичку, и только портом открывайте подачу газа.
 
При появлении запаха газа в помещении необходимо перекрыть сразу же кран подачи газа, открыть окна и двери для проветривания помещения, вызвать работников газовой службы, предупредить соседей и покинуть помещение.

При этом ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь, не включать свет и электроприборы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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