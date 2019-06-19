Фильм " Мстители. Финал" удостоился наибольшего количества наград MTV Movie & TV Awards, в том числе и главной, сообщает РИА "Новости".
Он заработал золотые статуэтки в номинациях "лучший фильм", "лучший герой" (Роберт Дауни – младший) и "лучший злодей" (Джош Бролин).
Награда за лучший сериал ожидаемо досталась "Игре престолов", финальная часть которой в этом году установила несколько рекордов.
За актерское мастерство наградили Элизабет Мосс, неотразимо исполнившей роль Джун Осборн в сериале "Рассказ служанки".
За лучшее выступление наградили Леди Гагу, сыгравшую в фильме " Звезда родилась".
Номинация "поколение" покорилась Дуэйну Джонсону, а "первопроходец" – Джаде Смит.
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