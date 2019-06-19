Барнаульская студия Dagestan Technology создала компьютерную игру Failed State ("Несостоявшееся государство"), которая повествует о постапокалиптической картине выживания девушки на закрытой территории после трагедии на Чернобыльской АЭС.
По словам главного разработчика, просмотр сериала "Чернобыль" вдохновил его на целый ряд обновлений к игре.
"Просмотр сериала вдохнул новую жизнь в идею, – рассказал info.sibnet.ru автор проекта Роман Тишков. – Игра еще не закончена, поэтому массу отсылок к истории катастрофы на Чернобыльской АЭС игроки увидят в грядущих обновлениях".
Failed State – это сочетание аркадного шутера, survival-скроллера и рогалика, действие которого разворачивается в мире глобального зомби-постапокалипсиса, причиной которому послужила техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС.
Игра выполнена в пиксельной графике. Главная героиня, имея при себе только бутылку водки, пытается выжить в хаосе, разыскивая еду и выживших, а также ухаживая за брошенными животными и мотоциклом, на котором предстоит пробиваться через толпы зомби.
Комментарии