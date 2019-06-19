Обвинение в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении девочки из Барнаула, предъявлено 31-летнему жителю Москвы.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в сентябре – октябре 2018 года обвиняемый посредством одной из социальных сетей Интернета совершал в отношении малолетней жительницы Барнаула развратные действия путем демонстрации ей фото- и видеоматериалов, а также направления текстовых сообщений порнографического характера.
Сейчас злоумышленник определен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Комментарии
Эксгибиционизм в таком большом городе сложно проявить, а тут в соц сетях можно, Хотя там таких куча кучная, тоже мне совращение. На первом подобном в бан его и все, если действительно там нечего смотреть А девочка видать увлеклась что даже коллекцию собрала, терпела и собирала. Медаль достойна.