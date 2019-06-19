Мужчина в Алтайском крае сумел бегом настичь угнанный у него грузовик, сообщили в региональном главке МВД.
В полиции уточняют, что накануне рано утром в селе Пригородное житель Славгорода 1994 года рождения, проходя мимо одной из частных усадеб, заметил оставленный без присмотра с заведенным двигателем автомобиль ЗИЛ.
"Молодой человек сел в кабину и поехал. Владелец грузовика, находившийся в этот момент в доме, увидел, как машина отъезжает, и бросился в погоню. Через несколько метров мужчина догнал автомобиль и вызвал сотрудников полиции, которые и задержали злоумышленника", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Задержанный не стал отрицать вины и пояснил, что намеревался просто доехать до дома, в Славгород.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также составлен административный материал.
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