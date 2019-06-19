Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со швейцарским послом Ивом Россье рассказал ему российскую поговорку, которая ему поможет, если он попадет под санкции, сообщает РИА "Новости".
"Волков бояться — в лес не ходить", – пошутил Лавров.
Он отметил, что резиденция Росье находится на территории комплекса зданий дипмиссий. Он сравнил это с теми условиями, в которых сам Лавров находился в США в 1994 году, будучи представителем российской дипломатии.
По словам главы МИД, он жил на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке, что было для него очень тяжелым опытом.
Именно поэтому он убедил российское правительства выделить для постпреда отдельную резиденцию.
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