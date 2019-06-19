Трагедия произошла в Чойском районе / Фото: 04.мвд.рф
Водитель автомобиля ВАЗ погиб в Чойском районе Горного Алтая после столкновения с коровой.
Как сообщили в республиканском МВД, инцидент случился 18 июня около 21:30 в селе Сугул.
"28-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем ВАЗ-21099, допустил наезд на корову, находившуюся на проезжей части дороги, после чего съехал в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи", – констатируют в полиции.
Сейчас устанавливается собственник животного. По факту аварии проводится доследственная проверка.
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