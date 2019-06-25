Программа "Молодая семья", призванная помочь решить квартирный вопрос тем ячейкам общества, которые не в состоянии сделать это без поддержки государства, – для многих является единственным реальным шансом приобрести жилье. Однако, собрав кипу документов, отстояв многолетнюю очередь и получив наконец-то заветный сертификат, многие семьи сталкивались с проблемой, что не могут применить его туда, куда им хотелось бы: не каждый застройщик принимал сертификат и не каждый объект подходил под его реализацию. Многих также расстраивал тот факт, что сертификат нельзя применить под долевое строительство, но с августа прошлого года ситуация в корне изменилась.

КУПИТЬ КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ СТАЛО ПРОЩЕ

Если раньше для покупки жилья по программе "Молодая семья" существовала масса ограничений – в частности купить квартиру можно было только в готовом строении, на вторичном рынке, – то с 1 сентября 2018 года субсидию по программе разрешили тратить на оплату квартиры в строящемся доме. Такая возможность по предложению Минстроя России закреплена в Постановлении Правительства РФ, которое подписано 14 августа 2018 года.

Согласно новому постановлению, социальные выплаты могут быть использованы для оплаты участия в долевом строительстве, если договор участия предусматривает размещение средств граждан на счетах эскроу, то есть специальных банковских счетах, где будут храниться деньги покупателей до момента готовности квартиры. Средства на эскроу-счете блокируются до тех пор, пока застройщик не сдаст объект в эксплуатацию: если же этого не произойдет, дольщик сможет забрать свои деньги обратно.

До настоящего времени отсутствие возможности использовать соцвыплаты для участия в долевом строительстве было связано как раз с риском их утраты в случае банкротства застройщика. Благодаря изменениям в законодательстве о долевом строительстве, защитившим права граждан, теперь это ограничение сняли, и у многих появился шанс купить жилье там, где они хотят, и за ту сумму, которую они могут себе позволить.

Напомним, что по программе "Молодая семья" можно получить от государства 30 или даже 35% стоимости квартиры. Договор долевого участия могут заключать оба супруга либо кто-то один. Субсидию переведут на эскроу-счет: с этого момента считается, что семья внесла эту сумму за квартиру.

К слову, одна из барнаульских семей решила воспользоваться положительными изменениями в законодательстве и уже в самое ближайшее время приобретет квартиру по договору долевого строительства с использованием государственной субсидии в жилом комплексе "Парковый".

КВАРТИРЫ В СОСНОВОМ БОРУ, ПОДХОДЯЩИЕ ПОД СОЦСЕРТИФИКАТЫ



"Парковый" – первый за Уралом жилой комплекс, строящийся с использованием эскроу-счетов, что означает возможность вложить сюда сертификат по программе "Молодая семья", а также стопроцентную гарантию безопасности сделки и сдачу объекта в назначенный срок, намеченный уже на четвертый квартал 2020 года. Однако это далеко не единственный аргумент в пользу того, чтобы приобрести квартиру именно здесь.

Семьи с детьми, безусловно, оценят удачное расположение жилого комплекса – в окружении соснового бора, но при этом в нескольких минутах езды до центра города. Этот район славится своей экологической чистотой, обилием зелени и мест для прогулок.

Особое внимание в "Парковом" уделено качеству отделочных материалов и дизайну. Добротные кирпичные стены, несгораемый утеплитель, декоративная штукатурка – все эти строительные решения направлены на достижение максимального удобства и безопасности. Не последнее место отведено и эстетике оформления: в отделке фасадов используется сплошное витражное остекление лоджий и частично – наружных стен.

Яркому архитектурному облику "Паркового" соответствует комфортное внутреннее пространство. В этом доме нет малогабаритных квартир: только классические планировки и современные студии. Закрытая охраняемая территория с многоуровневой системой безопасности обеспечивает чувство спокойствия и защищенности каждому жильцу.

Под дворовым пространством запроектирована подземная автостоянка на 95 машино-мест. Во дворе с беседками и зоной барбекю организована площадка для отдыха детей и взрослых. Для активных видов спорта предусмотрен мини-стадион, а для индивидуальных занятий – уличные тренажеры. В необходимых пешеходных местах предусмотрены пандусы для проезда санок и колясок, а экономию на коммунальных платежах обеспечивает жильцам собственная крышная газовая котельная.

Узнать о наличии квартир и более подробную информацию о жилом комплексе вы можете в отделе продаж "Барнаулкапстрой".

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

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