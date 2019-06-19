СМИ: пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370

Шокирующие результаты расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH370 опубликовал The Atlantic.
Издание утверждает, что командир рейса Захария Шах сначала убил второго пилота, а затем отклонил лайнер от намеченного курса. После этого он нарушил герметичность воздушного судна на высоте 12 тысяч километров.
Как сообщает "Газета.ру", это привело к тому, что все пассажиры и члены экипажа задохнулись еще до того, как самолет упал в океан.
Напомним, самолет компании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста-россиянина, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года.
Предполагается, что самолет разбился в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения лайнера.
Комментарии
А вот интересно как это все узнается если самолет не нашли до сих пор?? Предполагать можно все что угодно
19.06.2019 12:07
Алекс
Точно! И вообще странно, что не Россия виновата в катастрофе т.к. не нашли можно сколь угодно навесить обвинений, а затем санкций!
А высота прямо точно-точно была 12 тыс. км?