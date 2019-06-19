"Россия 1" показала отрывок первого интервью после тяжелого отравления продюсера группы "На-На" Бари Алибасова телеведущему Андрею Малахову.
Он рассказал, что чувствовал во время медикаментозного сна, в котором он пребывал несколько дней, когда находился в критическом состоянии.
"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", – приводит слова музыканта телеканал "Звезда".
Его пиар-директор Вадим Горжанкин объяснил странные слова Алибасова тем, что на момент интервью он еще не совсем пришел в себя.
Он утверждает, что в этот день продюсер мог отдавать отчет не всем своим словам.
Ранее Горжанкин подтвердил, что Бари Алибасов поправился и уже строит планы по поводу гастролей группы "На-На".
Комментарии
Дурят страну. И народ отоваривается , верит. Это на первом канале !
Чего только не выдумают, чтобы напомнить о себе.
он сказал, чтобы россияне рыли землю
Как вы уже достали с НИМ.