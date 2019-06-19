Житель Алтайского края предстанет перед судом за совершение смертельного ДТП в Новосибирске, в результате которого погиб молодой человек 1999 года рождения.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась 23 октября 2018 года около 20:30, когда 24-летний житель Алтайского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем Toyota Allion, следовал по улице Ватутина со стороны улицы Пермитина в направлении улицы Планировочной в Ленинском районе региональной столицы.
"Приближаясь к пересечению с улицей Котовского, водитель, проигнорировав красный запрещающий сигнал светофора и требование дорожного знака "Стоп-линия", осуществил обгон впереди стоящих автомобилей и совершил наезд на пешехода 1999 года рождения, который двигался по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек от полученных травм скончался. Продолжая движение, водитель совершил столкновение с автомобилем Seat-Ibiza, находящимся на встречной полосе движения", – уточняют обстоятельства трагедии в полиции.
Сейчас фигуранту предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
А новый закон с 1 июля же? Типа успел по старому пролезть? *( Алкашня блин. Вот зачем таким вообще права дают? Ужас. Соболезнования семье погибшего