Житель Горного Алтая стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийства после того, как набросился на свою дочь.
Как сообщили в региональном МВД, заявление в полицию поступило от 29-летней жительницы села Саратан.
Женщина пояснила, что ее 53-летний отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел ночью в аил, где она ночевала. Мужчина разбудил дочь и потребовал спиртного.
"Алкоголя в доме не оказалось, из-за чего сельчанин устроил скандал. После словесной перепалки он схватил дочь за волосы и несколько раз ударил ее по лицу. Затем мужчина схватил металлическую кочергу, размахивая которой стал угрожать убийством", – уточняют в полиции.
Сын потерпевшей попросил о помощи соседей, одному из которых удалось вырвать кочергу из рук агрессивно настроенного мужчины и успокоить его. Вскоре злоумышленника задержали.
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