Команда Алтайского государственного педагогического университета приняла участие в IV Международном туристско-спортивном фестивале "Большой Алтай. Great Altai*. Россия – 2019", который прошел с 8 по 15 июня 2019 года в Алтайском крае. В эти дни встретились 14 команд из России, Китая, Монголии и Казахстана, Белоруссии и Новой Зеландии. Россию представили около 400 спортсменов – команды Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай. Программа фестиваля насчитывала 17 видов спорта и туризма.
В рамках фестиваля в урочище Щеки на реке Песчаная прошли состязания по спортивному туризму (водные, велосипедные, горные, комбинированные, авто- и мотодистанции), международные соревнованиях по рафтингу, скалолазанию, перетягиванию каната и национальным видам спорта (борьба куреш, бухаша тартыс, армрестлинг и городошный спорт).
В Алтайском районе встретились участники состязаний по пешеходному туризму (оздоровительно-туристический лагерь "Фадеев Лог") и рыболовному спорту (пруд у села Нижнекаменка).
В Белокурихе состоялся забег на гору Церковка, который финишировал на территории субкластера "Белокуриха-2" (дисциплина скайраннинг). Кроме того, там прошли соревнования по спортивному ориентированию и скалолазанию. А кемпинг "Бобровая заимка" выступил площадкой для встречи спортсменов-парапланеристов и мотопарапланеристов.
Победители фестиваля "Большой Алтай. Great Altai. Россия – 2019" определялись отдельно по каждому виду спорта (дистанции) и в международном фестивальном зачете среди команд-участниц. По итогам соревновательной недели команда Алтайского государственного педагогического университета завоевала 1-е место в командном зачете и стала победителем международных соревнований. Второе место – у команды "Красная звезда" (Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР), на третьем месте – команда "Восток" (Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан).
Команда АлтГПУ также одержала победу в национальном российском зачете, на втором месте – команда "ЮнТур" (Барнаул), на третьем – команда Алтайского района "Самый Алтайский район".
Залогом большого успеха команды стала хорошая спортивная подготовка – шесть участников команды имеют спортивные разряды и звания по различным дисциплинам туризма, у Светланы Шишки есть разряд по гребле на байдарках и каноэ, а у Егора Тупикина – звание кандидата в мастера спорта по самбо и дзюдо. Также для команды был приобретен необходимый спортивный инвентарь, она участвовала в двух подготовительных стартах в Новосибирской области и на трассах, где проходил затем фестиваль "Большой Алтай", на реке Песчаной.
"Команда сложилась очень дружная, сплоченная и хорошо укомплектованная: каждый участник принес в копилку набранные золотые баллы и медали в личных и командных дисциплинах фестиваля. К этому успеху мы шли долгих четыре года – через подготовку и участие в спортивных соревнованиях и международных туристко-спортивных фестивалях "Большой Алтай" в КНР 2015 году и в Республике Казахстан в 2017 году. И вот добились долгожданного золотого успеха!" – отмечает руководитель команды, доцент кафедры спортивных игр Сергей Егорович Харахордин.
*Грейт Элтэй – прим.ред.
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