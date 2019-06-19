Заседание совета по вопросам кадровой политики при полномочном представителе президента в Сибирском федеральном округе состоялось в среду, 19 июня, в Барнауле. В нем приняли участие глава региона Виктор Томенко, а также полпред Сергей Меняйло и заместитель начальника управления президента по государственным наградам Сергей Зубков.
Представитель Кремля назвал Алтайский край наряду с Кемеровской областью регионами, где наиболее успешно проводится наградная практика, активно награждаются представители рабочих профессий. Алтайский край – лидер в СФО по поощрению государственными наградами тружеников аграрного сектора.
Представителей других регионов Сибири Зубков призвал проводить аналогичную работу, награждать специалистов в сферах деятельности, вносящих наибольший вклад в социально-экономическое развитие территорий.
"Мы не призываем к массовым награждениям, но просим ходатайствовать о государственном награждении людей рабочих профессий", – подчеркнул Сергей Зубков.
Между тем, полномочный представитель президента Сергей Меняйло заявил о несоответствии требованиям кандидатов на госслужбу, включенных в кадровый резерв. По его мнению, подготовка кадров ведется формально. Он также отметил, что в корректировке нуждается и наградная политика в субъектах округа. Так, за 2018 год к полпреду поступило более 900 наградных материалов.
"Хотелось бы, чтобы подход к награждению госнаградами был более вдумчивым, опирался на действительно высокие результаты. Иногда читаешь наградные листы или представления с характеристиками... Хочу сказать, что за добросовестное исполнение трудовых обязанностей к госнаградам представлять нельзя. Это обязанность должностного лица – исполнять обязанности. А за достижения и результаты – это совершенно другая история", – сказал Сергей Меняйло.
Виктор Томенко же сообщил, что начнется работа по созданию нового резерва управленческих кадров. В 2018 году было утверждено положение о резерве управленческих кадров Алтайского края. Этим документом четко регламентирован порядок формирования и использования резерва. 10 июня стартовал первый этап формирования резерва для замещения отдельных государственных должностей края и должностей руководителей краевых органов исполнительной власти.
Комментарии
Алтайский край – лидер в СФО по поощрению государственными наградами тружеников аграрного сектора.
Ну так то Алтайский край - аграрный край. Удивительно было бы , если бы были в лидерах по награждению тружеников нефте/угледобывающей отрасли.