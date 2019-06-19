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Полиция в Барнауле в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресекла деятельность группы, участники которой, по предварительной информации, осуществляли реализацию оптовых партий немаркированной алкогольной продукции.
"Бутылки под брендами известных производителей коньяков, водки и виски правоохранители обнаружили в одном из складских помещений, а также в двух автомобилях, на которых осуществлялась перевозка спиртосодержащей жидкости", – уточняют в краевом главке МВД России.
По подозрению в поставке фальсификата задержаны двое жителей Барнаула 1984 и 1988 годов рождения, которые, как отмечают в полиции, занимались реализацией фальсификата около года.
В ходе операции силовиками изъяты 13 700 бутылок спиртосодержащей жидкости, сотовые телефоны, документация и два автомобиля.
Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Комментарии
Да щас в магазине что не возмёшь вотку всё такой отстой канкретный пить нельзя, отвратительная ваще!!! Раньше хоть вечерний алтай был ничё, да алтай. Иткульскому спиртзаводу хана настала. Алтай делают татары теперь, пить его нельзя, пробовал тундру - тож татары, запах снега - тейси, сибирская река откудато из бийска - такое ащющение что они туда оцетона налили чтоли она так противно пьётся, жескач короче. Помню во времена палёнок в 90е такого треша не было как щас в магазинах.
А не пить пробовал? Отличный вкус поверь...)))