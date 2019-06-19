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Новости

АлтГУ вылетел из списка 1000 лучших вузов планеты

, ИА "Амител"
Опорный вуз задержался в престижном рейтинге всего лишь год
Фото: Сергей Бочаров / АлтГУ

Фото: Сергей Бочаров / АлтГУ

Алтайский государственный университет спустя несколько дней после избрания нового ректора, которым стал Сергей Бочаров, выпал из рейтинга 1000 лучших вузов планеты, который ежегодно готовит британская компания Quacquarelli Symonds (QS). Год назад АлтГУ впервые вошел в шорт-лист, разделив места с 601 по 650-е.

19 июня 2019 года появилась версия рейтинга на 2020 год. Известно, что исследование проводилось уже в 16-й раз. В актуальном списке представлены 25 российских вузов, что на два меньше, чем годом ранее. Покинули QS World University Rankings Алтайский госуниверситет и Сибирский федеральный университет. Так, лучшим российским вузом в рейтинге вновь стал МГУ, расположившийся на 84-м месте. Вторым среди отечественных вузов, по оценкам экспертов, оказался Новосибирский госуниверситет. Он занял 231-ю строчку. Из Сибири в рейтинг попал, например, Томский госуниверситет, расположившийся на 268-м месте, Томский политехнический университет – на 387-м и Новосибирский государственный технический университет. Между тем в глобальном рейтинге QS "большой топ-3" по сравнению с прошлым годом не изменился: на первом месте в мире MIT, на втором – Стэндфорд, на третьем – Гарвард. Четвертое место за британским Оксфордом, на пятом – Калифорнийский технологический университет.

Региональный директор QS Зоя Зайцева назвала причины, по которой в новой версии рейтинга отсутствуют АлтГУ, а также СФУ. Один из престижнейших учебных заведений Сибири также не попал в тысячу лучших.

"У обоих университетов причина непопадания в топ-1000 весьма тривиальна – более низкие результаты по репутационным оценкам и отсутствие изменений в индексе цитирования, который у них изначально был не очень высокий", – заявила ТАСС Зоя Зайцева.

Она также обратила внимание на усиление конкуренции со стороны иностранных университетов, что делает для российских учебных заведений задачу сохранения позиций в рейтинге более непростой.

Любопытно, что пресс-служба АлтГУ на своем сайте все равно сообщила, что вуз стал одним из лучших в мире, согласно рейтингу QS World University Rankings. В новости сказано, что опорный вуз занял в рейтинге позицию 601-650 среди лучших вузов мира и вошел в топ-20 лучших вузов России. Самое интересное, что это данные за прошлый год, а новые данные пресс-служба отказалась публиковать.

Кроме того, пресс-служба АлтГУ с гордостью сообщила студентам и преподавателям, что учебное заведение заняло 1-е место в Национальном рейтинге ИА "ИНТЕРФАКС" среди вузов СФО, не входящих в проект "5-100".

14 июня в АлтГУ прошли выборы нового ректора, которым стал Сергей Бочаров. Именно он с осени прошлого года руководил вузом в статусе врио после того, как Сергей Землюков подал в отставку и ушел на должность президента университета. Бочаров довольно уверенно выиграл выборы, но они запомнились тем, что пресс-служба вуза во главе с Дмитрием Марьиным не пустила в зал для голосования ряд СМИ, включая корреспондента Amic.ru и съемочную группа телеканала "Толк". Как это было — можете прочитать по ссылке.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.06.2019 16:03
- гость -

Журналиста Амика не пустили на выборы, редакция взялась за черный PR? Фу... Как низко...

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