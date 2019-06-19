Жителя Бийска 1999 года рождения, обвиняемого в рассылке электронных писем о минировании зданий, определили под стражу.
Как сообщили в краевой прокуратуре, молодому человеку инкриминируют то, что с февраля по март 2019 года на электронные адреса более двадцати организаций и учреждений Бийска поступали сообщения о заложенных в их зданиях взрывных устройствах. Все сообщения оказались ложными.
"В настоящее время установлено, что к рассылке указанных сообщений причастен безработный житель Бийска 1999 года рождения. Своими действиями он дезорганизовывал деятельность органов власти, длительное время сеял панику среди населения, отвлекал значительные силы и средства специальных служб на проверку ложных сообщений о готовящихся террористических актах. Оперативным путем установлено, что молодой человек готовился совершить массовую рассылку более трехсот аналогичных сообщений в преддверии майских праздников и Дня Победы. Деятельность его была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
На период предварительного следствия обвиняемый определен под стражу.
Следствие проверяет его причастность к рассылке заведомо ложных сообщений об актах терроризма в другие регионы России.
Напомним, что с начала текущего года по городам Алтайского края прокатилось несколько волн сообщений о ложном минировании зданий.
Комментарии
Жителя Бийска 1999 года рождения, обвиняемого в рассылке электронных писем о минировании зданий, определили под стражу
Охренеть, вот это хорошая новость!
в преддверии майских праздников и Дня Победы
А говорили, что с Украины рассылали. Местный сочувствующий нацикам, который не любит Победу?
это при условии, что комп ему не взломали третьи лица
Да, возможно, у нас третьи лица то 9 миллиардов в квартиру подбросят, то 3 кг наркотиков, то комп взломают