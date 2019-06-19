Российская армия засекла самолеты-бомбардировщики США B52H у границы РФ, сообщает Минобороны России. Видеозапись перехвата опубликована во вторник, 18 июня, в Twitter ведомства.
Пилоты Су-27 сопроводили американских коллег над нейтральными водами. Произошло это в районе Балтийского и Черного морей.
Сопровождение самолетов, не имеющих разрешения на вхождение в воздушное пространство другой страны, нормальная практика.
Таким образом государство оберегает свои границы от вторжения вооруженных сил потенциального неприятеля.
#Видео Стратегические бомбардировщики #В52Н #ВВССША были замечены накануне у государственной границы РФ в районе Черного и Балтийского морей. Для перехвата самолетов в воздух поднимались российские истребители #Су27 из состава дежурных сил по #ПВО https://t.co/9V4LcH4fmk @MID_RF pic.twitter.com/K1Dtk3Anjo— Минобороны России (@mod_russia) 18 июня 2019 г.
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