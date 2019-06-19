Жителей Бийска предупреждают об ограничении движения на пересечении улиц Митрофанова и Мерлина.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением капитального ремонта трамвайного пути на пересечении улиц Михаила Митрофанова – Петра Мерлина закрывается движение трамваев 21, 22 и 23 июня:
- С 22:00 21 июня до 05:00 22 июня;
- С 22:00 22 июня до 05:00 23 июня;
- С 22:00 23 июня до 05:00 24 июня.
Справки по телефону: (3854) 44-34-05.
Кроме того, на этом же участке будет ограничено движение автомобильного транспорта. Схема прилагается:
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