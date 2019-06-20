Стала известна официальная афиша ХХI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в июле в Алтайском крае. Как сообщает Минкульт региона, в рамках кинофестиваля состоится всероссийская премьера фильма Алексея Петрухина "Последнее испытание", который является постановщиком ленты "Училка" и продюсером блокбастера "Вий". Картина отсылает к трагическим событиям, связанным с захватом террористами театрального центра на Дубровке в Москве 23-26 октября 2002 года. В главных ролях снялись известные артисты Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Михаил Евланов, Елена Захарова и другие.
Кроме драмы "Последнее испытание" в конкурсную программу полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля вошли еще девять картин. Это фильмы "Ваш репетитор" (Россия, драма, 2018 год, режиссер Антон Коломеец), "Облепиховое лето" (Россия, биография, драма, 2018 год, режиссер Виктор Алферов), "Глубокие реки" (Россия, драма, 2018 год, режиссер Владимир Битоков), "Война Анны" (Россия, драма, 2018 год, режиссер Алексей Федорченко, оператор Алишер Хамидходжаев), "Солдатик" (Россия, драма, 2018 год, режиссер Виктория Фанасютина), "Интересная жизнь" (Россия, 2018 год, комедия, драма, режиссер Анна Яновская), "Двое" (Россия, 2018 год, драма, режиссер Тимофей Жалнин), "Надо мною солнце не садится" (Россия, 2019 год, драма, комедия, режиссер Любовь Борисова), "Лорик" (Армения, Кипр, Россия, Швеция, Швейцария, 2018 год, драма, режиссер Алексей Злобин).
Показы фильмов конкурсной программы пройдут в кинотеатре "Пионер" в Барнауле, а также в новых сельских 3D-кинозалах. Фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля будет демонстрироваться в кинотеатре "Мир".
ХХI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет в Алтайском крае с 23 по 27 июля.
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