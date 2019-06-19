"День поля – 2019 / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
19 июня в Алтайском крае в девятый раз стартовал ежегодный форум для аграриев "День сибирского поля". На нем свою продукцию представили 270 компаний из двадцати регионов России и шести стран зарубежья. Алтайские производители представят на форуме порядка двадцати новинок техники.
В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко. На церемонии они вручили работникам агропромышленных комплексов края государственные, ведомственные и краевые награды, позже ознакомились с экспозицией сельхозтехники и посетили выставку племенных сельхозживотных.
Форум продлится два дня, и в его рамках, помимо выставки техники и оборудования, запланирована широкая деловая программа. В Сибирском агропарке, где традиционно проходят "Дни поля" проведут пятнадцать семинаров, конференций, совещаний.
Стоит отметить, что в этом году Алтайский край отмечает одну из самых значимых дат в истории своего развития – 65 лет с начала освоения целинных и залежных земель.
Комментарии