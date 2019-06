Празднуя первую в истории победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли, россиянин Иван Барбашев упал с пожарной машины на чемпионском параде.

Охваченный эмоциями хоккеист оказался не готов к тому, что автомобиль тронется с места. В этот момент нападающий не удержал равновесие и упал. Ему помог подняться один из охранников.

Видео первого в истории падения игрока "Сент-Луиса" в ранге обладателя Кубка Стэнли быстро распространилось по интернету.

Как сообщает "Спорт Экспресс", Иван Барбашев в 80 матчах сезона NHL набрал 26 очков (14 забитых шайб и 12 результативных передач). В плей-офф на его счету 6 очков (3+3).

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP