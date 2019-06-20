Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в центре Барнаула за 13,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в монолитном высотном доме на улице Чкалова. Панорамные окна выходят на Обь. Высота потолков составляет три метра.
Выполнен дизайнерский ремонт, установлены кондиционеры, имеется гардеробная. Квартира оборудована всей мебелью, есть подземная стоянка.
Территория дома охраняется, установлена система видеонаблюдения.
Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой.
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